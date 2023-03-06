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Haberler Otomobil VW'den milyar dolarlık elektrikli SUV yatırımı

VW elektrikli SUV için 2 milyar dolar harcayacak

Volkswagen bünyesindeki off-road markası Scout Motors, ABD'nin Güney Carolina eyaletine 2 milyar dolarlık fabrika kuracak. İlk etapta 4 bin kişi istihdam etmesi beklenen tesiste yılda 200 bin Scout marka elektrikli aracın üretilmesi bekleniyor. VW tarafından satın alınarak yeniden canlandırılmaya çalışılan Scout'un, Ford'un Bronco, Jeep'in Rubicon modelleri ve Rivian gibi elektrikli SUV girişimleri ile rekabet etmesi bekleniyor.

Giriş: 06.03.2023 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
VW'den milyar dolarlık elektrikli SUV yatırımı
Reuters

Volkswagen'in (VW) kısa bir süre önce duyurduğu off-road markası Scout Motors, ABD'ye milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Güney Carolina eyaletine 2 milyar dolarlık fabrika kurulacak. Fabrikada, off-road kullanımına yönelik elektrikli SUV ve kamyonet üretilecek.

İlk etapta 4 bin kişi istihdam etmesi beklenen tesiste yılda 200 bin Scout marka aracın üretilmesi bekleniyor.

2026'da üretime başlaması hedeflenen Scout için, ABD dışında yatırım fırsatlarının da incelendiği belirtildi.

ABD'de binek otomobillerde uzaklaşarak SUV modellere ağırlık vermeye başlayan VW, ülkedeki satışlarının yüzde 80'ini yerden yüksek modellerinden karşılıyor. VW, ABD'de en son pick-up modelini 1980'li yılların başında sunmuştu.

YENİDEN DİRİLTMEYE ÇALIŞIYOR

ABD merkezli bir üretici olan Scout, bir zamanlar International Harvester bünyesinde üretim yapıyordu. Scout'un üretimi 1980'li yıllarda sona ermişti.

VW tarafından satın alınarak yeniden canlandırılmaya çalışılan Scout'un, Ford'un Bronco, Jeep'in Rubicon modelleri ve Rivian gibi elektrikli SUV girişimleri ile rekabet etmesi bekleniyor.

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