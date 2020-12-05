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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye yatırımından vazgeçerek Slovakya'daki fabrikasını büyütmeye karar veren Volkswagen'in (VW) CEO'sundan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Alman markanın CEO'su Herbert Diess, Manisa'da kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin siyasi durum olduğunu bildirdi.

Alman yayın organı Wirtschaftswoche'ye konuşan Herbert Diess, VW'nin iş konseyinin Türkiye'de fabrika kurulmasına siyasi nedenlerden dolayı karşı olduğunu, fakat kendisinin aynı görüşte olmadığını aktardı.

İş konseyinin desteği olmadan VW Yönetim Kurulu'nun yatırım kararı almasının olanaksız olduğuna değinen Diess, "Ben Türkiye'de fabrika açılması taraftarıydım ve hala da öyleyim. Türkiye'de yeni fabrikayı açabilirdik. Türkiye jeostratejik açıdan Avrupa'nın vazgeçebileceği bir ülke değil" dedi.

Temmuz ayında Türkiye yatırımından vazgeçtiğini duyuran Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Kasım ayında ise Manisa'da planladığı yatırımı Slovakya'ya yapacağını açıkladı.

O dönem şirketin CEO'su Herbert Diess tarafından yapılan açıklamada, Slovakya'daki Bratislava fabrikasında kapasite artırımına gidileceği kaydedilmiş ve bu kapsamda Bratislava fabrikasına 1 milyar euroluk yatırım yapılacağı aktarılmıştı. Bu karar ile birlikte, Volkswagen Passat ve Passat ile aynı platformu paylaşan grup markalarından Skoda'nın Superb modelinin üretiminin Slovakya'ya kaydırılması bekleniyor.