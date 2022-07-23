VW CEO'sundan sürpriz istifa!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) CEO'su Herbert Diess'in istifa ettiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, 2018'de CEO koltuğuna oturan Diess'in yönetim kurulu ile 'karşılıklı uzlaşarak' 1 Eylül'den itibaren görevini devredeceği kaydedildi. Diess'in normal şartlarda sözleşmesi 2025'te sona erecekti.
VW denetleme kurulu başkanı Hans Dieter Pötsch, Diess'in ayrılığı dolayısı ile yaptığı açıklamada, Diess'in şirketin dönüşümünü ilerletmedeki rolüne övgüde bulundu.
Pötsch, "Şirketi yalnızca son derece çalkantılı sularda yönlendirmekle kalmadı, aynı zamanda temelde yeni bir strateji de uyguladı" dedi.
Diess'ten boşalacak VW CEO'su görevine ise hali hazırda Porsche'nin CEO'su olan Oliver Blume'nin getirileceği açıklandı. Volkswagen finans direktörü Arno Antlitz de, yeni dönemde Alman üreticinin COO koltuğuna oturacak.
'DİZEL SKANDALI' SONRASI GÖREVE GELDİ
Diess, 2015 yılında Volkswagen'in başını çektiği 'dizel skandalı' sonrası gelişen süreçte, otomotiv endüstrisinin elektrikli otomobillere yöneldiği bir dönemde VW'ye liderlik etti.
Diess'in yönetiminde VW, işçi sendikalarının taleplerinden çok yatırımcıların ne istediğine daha fazla odaklanır hale gelmişti.
VW, Diess'in CEO'luk döneminde geleneksel rakipleri General Motors ve Toyota gibi şirketlerden çok, Tesla'nın elektrikli otomobil modelini kendine rakip olarak belirlemişti.
Bu kapsamda, Diess ve Tesla CEO'su Elon Musk ile sık sık görüşmeler gerçekleştirmişti.
TÜRKİYE'YE YATIRIMIN KIYISINDAN DÖNDÜ
Öte yandan, Diess döneminde VW Türkiye'ye yatırımın da kıyısında döndü. 2019 yılında Türkiye'de fabrika kurmaya karar veren VW, aynı yıl Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı ile bir şirket kurmuştu.
Fakat, 2019 Ekim ayının ortasında Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nu bahane edilerek fabrika yatırımının ertelendiği açıklanmıştı.
O tarihten sonra ise, yatırım kararı hakkındaki açıklama toplam 4 kez ertelenmişti.
VW'nin 123'üncü fabrikası unvanını taşıyacak Türkiye fabrikasının yıllık araç üretim kapasitesinin ise 300 bin adet olması öngörülüyordu. 1 milyar euroluk yatırım ile hayata geçirilmesi planlanan Manisa fabrikasında 4 bin kişiye de istihdam sağlanacağı bildirilmişti.
Takvimler 2020 yılının Temmuz ayını gösterdiğinde ise VW pandemi nedeniyle düşen tüketici talebini öne sürerek üretim kapasitesini artırmaktan vazgeçti ve Türkiye'de fabrika yatırımı projesini rafa kaldırdı.
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