27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dönemde elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız veren Alman üretici Volkswagen (VW),Çin'de milyar dolarlık bir yatırıma hazırlanıyor.
Yapılan açıklamaya göre, markanın Çin'deki ortaklığı elektrikli araç üretimi için 4.4 milyar dolarlık bir yatırıma hazırlanıyor.
Bu kapsamda, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de, VW'nin elektrikli model gamını genişleteceği aktarılıyor.
VW Çin CEO'su Stephan Woellenstein, "Elektrikli araç pazarındaki hareketleri yakından takip ediyoruz. Pazarın uzun dönemdeki potansiyeli bize heyecan veriyor" dedi.
Woellenstein'in sözünü ettiği pazar hareketleri, son dönemde aşağı yönlü olması ile dikkat çekiyor.
'HER BEŞ ARAÇTAN BİRİ BİZİM'
Öyle ki, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı da olan Çin'de, son dönemde pazarda daralma yaşanıyor.
Gelişmeler, 28 yılın ardından ilk kez geçen yıl daralan Çin otomotiv pazarının, bu yılı da daralma ile kapatacağını gösteriyor.
Pazardaki daralma, Çin'de faaliyet gösteren küresel üreticilerin bilançolarını ise olumsuz etkilerken, ülkedeki üretim sayısının da düşmesine neden oluyor.
Uzun vadede Çin pazarından umutlu olduğunu kaydeden Stephan Woellenstein, "Çin'de satılan her beş araçtan biri grubumu tarafından imal ediliyor ki bu durum son 5 yılda ulaştığımız en büyük seviye" dedi.
VW'nin yeni yatırımı kapsamında hayata geçecek Şangay yakınlarındaki Anting fabrikası önümüzdeki yıl devreye alınacak.
9 BİN 500 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK
Her ne kadar VW elektrikli modeller için Çin'de gaza bassa da, grubun diğer markaları Avrupa'da küçülmeye gidiyor.
Öyle ki, VW Grubu'nun premium markası Audi, elektrikli araçlara kayan ürün portföyü sebebiyle Almanya'daki iş gücünün yüzde 15'ini işten çıkaracağını duyurdu.
Alman şirketin, işten çıkarmalar ile 6.6 milyar dolarlık tasarruf yapmayı hedeflediği bildiriliyor.
Bu kapsamda, 2025'ye kadar 9 bin 500 çalışanın işine son verecek Audi, dijitalleşme ve elektrikli mobilite alanlarında uzun vadede 2 bin yeni iş pozisyonu yaratacağını bildirdi.
TÜRKİYE KARARINI YIL BİTMEDEN AÇIKLAYACAK
Volkswagen'nin Almanya'daki fabrikalarında başlayan elektrikli araç üretimi sebebiyle, bu tesislerde üretilen içten yanmaları motora sahip modelleri için yeni açacağı fabrika hakkındaki son kararını da Aralık ayı içinde açıklaması bekleniyor.
Alman üreticinin Türkiye'ye yatırım yapması beklenirken, yeni tesisin yıllık kapasitesinin 300 bin adet ve çalışan sayısının da 5 bin kişi olması öngörülüyor.
Bu kapsamda, Ekim ayında Manisa'da yaklaşık 1 milyar liralık şirket kuran Volkswagen, fabrikanın resmi açıklamasını ise ileri bir tarihe ertelemişti.
Geçen hafta sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir yazı paylaşan VW CEO'su Herbert Diess, şirketin resmi açıklamayı yıl bitmeden yapacağını bildirmişti.
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