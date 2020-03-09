Vuslat dizisi neden final yapıyor? sorusu Vuslat dizisi hayranları tarafından büyük merak konusu oldu. Her Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Vuslat dizisi son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte Vuslat 44. bölüm final fragmanı...

VUSLAT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Vuslat'ın final tarihi 9 Mart 2020 Pazartesi günü yani bu akşam olarak belirlendi. Kurşun dizisinin final yapma nedenine dair yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VUSLAT 44. BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT 43. BÖLÜM ÖZETİ

Babasının acısıyla kendini antikacıya kapatan Aziz’i Satranc-ı Urefa’nın son karelerinde bekleyen büyük sürpriz ne? Dedesinin son bir emaneti daha mı var? Bu emanet nerede saklı?

Kendini atölyeye kapatan Feride’ye Abdullah’ın getirdiği piyon ne anlama geliyor?

Kerem’i Mehmet Şefik’in fabrikasında bekleyen büyük sürpriz ne? Alice’in geçmişindeki travma bu fabrikada mı saklı?

Omuzlarda taşınan iki tabut, toprağa verilen iki cenaze. Bir yanda babasının acısını yaşayan Aziz, diğer yanda kardeş kaybının ağırlığıyla ezilen Feride. İki aşık, çifte cenazede aşklarını da mı toprağa verecekler? Yoksa birbirlerinin yaralarını sarıp, bu yolda el ele yürümeye devam mı edecekler?