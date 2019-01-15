Vuslat 2. son bölümü izleyici ile buluştu. İzleyiciler hemen ardından Vuslat 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı. TRT 1 ekranlarında büyük bir ilgi ile izlenen Vuslat dizisinin son bölümünde, Faik dükkanının yandığını görünce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

VUSLAT 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde de olacaktır.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vuslat 2. son bölümünde, Dükkânını yanarken gören Faik hastaneye kaldırılır. Yalçın, yangının kundaklama olduğunu öğrenir. Fırat’ın karanlık kimliği ortaya çıkmaya başlar. Hasibe’yle ilgili gizemli bir gerçek ortaya çıkar. Nehir, Aziz ve Perihan arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Faik’in herkesten sakladığı borcu aileyi karıştırır. Kerem, Aziz’e açtığı gizli savaşı sürdürürken, Aziz, Salih’le ilk defa karşılaşır. Perihan evde otoritesini sağlamakta zorlanırken, holdingte işler karışır. Aziz’in büyük doğum günü partisinde herkesi büyük bir sürpriz bekler.