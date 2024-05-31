Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın arkadaşı son anını anlattı - Magazin haberleri

        Vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın arkadaşı son anını anlattı

        Otomobilini soymak isteyen hırsızlar tarafından vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın son anlarını olay esnasında yanında olan iş arkadaşı anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Otomobil hırsızları tarafından vurularak öldürülen oyuncu Johnny Wactor'ın son anlarını olay esnasında yanında olan arkadaşı anlattı.

          'General Hospital' dizisinin yıldızı olarak tanınan Johnny Wactor, 25 Mayıs'ta Los Angeles şehir merkezinde otomobilinin katalitik dönüştürücüsünü çalmak isteyen üç hırsızın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiğinde 37 yaşındaydı.

        • 2

          "BİR KORKAK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

          Oyunculuğun yanı sıra barmenlik de yapan Johnny Wactor'ın, olay anında yanında olan iş arkadaşı Anita Joy, bu açıklamayı yapmak üzere kendine gelmesinin biraz zaman aldığını belirterek sosyal medya hesabından şunları yazdı: Johnny'nin son anlarında yanındaydım ve bu akıl almaz olayın ardından onun sesi olmak için buradayım. Yaşadığı muhteşem hayata aldırış etmeden tepki olarak bir korkak tarafından anlamsızca öldürüldü. Bu yüzden kızgınım, üzgünüm ve aynı anda tüm duygulara sahibim... Ama hepsinden önemlisi Johnny'nin adaleti için buradayım."

        • 3

          Johnny Wactor ile barmenlik vardiyasından çıkıp gecenin 3'ünde otomobile yürüdükleri sırada olayın yaşandığını söyleyen Anita Joy, 8 yıllık arkadaşının kollarında can verdğini anlattı.

        • 4

          "Her şey aniden oldu" diyen Anita Joy; "Ben onu, devrilen bir bardak su olarak tanımladım. Siz onu kapmak ve tamamen dökülmekten kurtarmak için çabalıyorsunuz ama o sadece parmaklarınızın ucundan akıp gidiyor" ifadesini kullandı.

        • 5

          SON SÖZÜ: VURULDUM!

          “Johnny, her zaman yaptığı gibi soğukkanlılığını korudu, sadece arabasının kendisine ait olduğunu ve gitmeleri gerektiğini söyledi. Ellerini yanlarına açmıştı" diyen Joy; "Johnny benimle onu vuran adam arasındaydı. Gecenin karanlığında silah sesini duyduğumda kollarıma düştü ve onu yakaladığım sırada bağırdım, 'Canım, iyi misin?!' O da 'Hayır! Vuruldum!' diye yanıt verdi" dedi.

        • 6

          "HAYATTA KALMAK İÇİN SAVAŞTI"

          Bir taraftan arkadaşının kan kaybetmesini önlemek için çabalayan Anita Joy, diğer yandan da yardım çığlıkları attığını anlattı. Çalıştıkları barın güvenlik görevlisinin yardıma koştuğunu ve hemen ambulansı çağırıp ardından Johnny Wactor'a kalp masajı yaptığını söyleyen Joy, kendisinin de üzerindeki ceketi çıkarıp Wactor'ın yarasına kanı durdurmak için sardığını ifade etti. Wactor'ın çok yakın bir mesafeden vurulduğunu belirten Joy; "Hayatta kalamayacağı kadar büyük bir yaraydı ama Tanrım, hayatta kalmak için savaştı" dedi.

        • 7

          Anita Joy, ayrıca suçluların adalet önüne çıkarıldığını görünce huzura kavuşacağını da belirtti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu yürürlüğe giriyor
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Habertürk Anasayfa