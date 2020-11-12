Suriye'nin Afrin kasabasında 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde doğan 2 kız kardeş, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. 4 gün hastanenin acil servisinde tedavileri süren bebekler, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. 4 kilo 200 gram ağırlığındaki siyam ikizleri, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bebeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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