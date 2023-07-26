Vücut tipi testine göre uygulamanız gereken diyet ve egzersizler

A,B ve C kaç kez cevap verdiğinizi toplayın. Eğer çoğunlukla A şıkkına cevap verdiyseniz siz bir ektomorfsunuz. B şıkkı çoğunluktaysa mezomorf vücut tipine sahipsiniz. C şıkkı çoğunluktaysa siz bir endormorfsunuz.

Eğer yantlarınız eşit şekilde dağıldıysa beşe beş veya altıya dört ise hibrit bir vücuda sahipsiniz. A ve B arasında cevaplarınız bölündüyse siz bir ekto-mezomorfsunuz.

B ve C arasında cevaplarınız yayıldıysa mezo-endomorfsunuz. A ve C arasında bölündüyse de ekto-endomorsunuz demektir.