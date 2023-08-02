Vücudunuzda sağlık problemi olabileceğini gösteren 11 işaret!

1. HORLAMA

Horlama genellikle uyku apnesi nedeniyle meydana gelir. Uyku apnesine sahip olmak tıbbi müdahale gerektirebilir. Geceleri verimli uyku uyuyamamak hem partneriniz hem de sizin açısınızdan gün içerisinde stres yaşamanıza sebep olabilir. Daha iyi nefes almanıza yardımcı olacak tıbbi desteği almanız sağlığınız için en iyisi olacaktır.