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        Haberler Yaşam Vücudunuz hakkında akılalmaz gerçekler: İnsan kemiği, çelikten beş kat daha güçlü!

        Vücudunuz hakkında akılalmaz bilgiler: Duyduğunuzda şaşkınlık geçireceğiniz gerçekler

        İnsan vücudu bilim tarafından hala çözülmeyen inanılmaz bir mekanizma. Günlük hayatınızda rutin işlerinizi yaparken vücudunuz da muhtemelen bilmediğiniz mucizevi görevlerini yerine getiriyor. İşte vücudunuz hakkında duyduğunuzda şaşkınlık geçireceğiniz akılalmaz gerçekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:37 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:37
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        • 1

          İNSANLARIN BİR DOMATESTEN DAHA AZ GENİ VARDIR

          İnsanların bir domasten daha az geni vardır ve solucanların da en az insanlar kadar çok geni vardır.

        • 2

          SERÇE PARMAK EL KUVETTİĞİNİZİN YÜZDE 50'SİNİ OLUŞTURUR

          Serçe parmak elinizdeki en küçük parmak olmasına rağmen el kuvvetinin yüzde 50'sini oluşturur.

        • 3

          BİR İNSAN HAYATININ 5 YILINI YEMEK YİYEREK GEÇİRİR

          Ortalama bir insan her gün yemeğe harcadığı dakikaları toplarsa muhtemelen 43.800 saat yemek yemeğe harcadığını fark eder.

        • 4

          İNSAN BEYNİ 10 WATT'LIK BİR AMPULU YAKABİLİR

          İnsan beyni çok güçlüdür. 10 watt'lık bir ampul kadar enerji harcar.

        • 5

          HAPŞIRDIĞINIZDA SAATTE 160 KM HIZA ULAŞIRSINIZ

          Bir insan hapşırdığı sırada potansiyel olarak 160 km hıza ulaşır.

        • 6

          İNSAN TÜKÜRÜĞÜ İKİ YÜZME HAVUZUNU DOLDURABİLİR

          Her insan tükürük üretir, ortalama bir yaşam süresi boyunca bir insan yaklaşık 25 bin litre tükürük üretir ve bu oran iki yüzme havuzunu doldurmaya yeter.

        • 7

          İNSAN AĞZINDA SANILANDAN DAHA FAZLA BAKTERİ BULUNUR

          Sadece ağzınızda tüm dünyadaki insan sayısından daha fazla bakteri vardır.

        • 8

          HER İKİ MİLYAR İNSAN YALNIZCA BİRİ 116 YAŞINA KADAR YAŞAR

          Çoğu insan için 100 yaşına kadar yaşama şansı oldukça düşük ve her iki milyar insandan sadece biri 116 yaşına kadar yaşıyor.

        • 9

          İNSAN KEMİĞİ ÇELİKTEN DAHA GÜÇLÜDÜR

          İnsan kemiği, çelikten beş kat daha güçlüdür. İnsan kemiğinin kırılması çok zor olduğu için kırıldığında çok acı verir.

        • 10

          ÇOCUKLAR İLKBAHAR AYLARINDA DAHA HIZLI BÜYÜR

          Çocukların ilkbahar aylarında daha hızlı büyüdüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

        • 11

          ORTALAMA BİR İNSAN 182 LİTRE KAN POMPALAR

          Ortalama bir insan yaşamı boyunca 182 litre kan pompalar.

        • 12

          HER 3-4 SANİYEDE 50 BİN HÜCRE ÖLÜR

          Vücudunuzda her 3-4 saniyede yaklaşık 50 bin hücre ölür ve yerlerine yenileri gelir.

        • 13

          ÇOĞU İNSAN ÖPÜŞÜRKEN BAŞINI SAĞA EĞER

          İnsanların yaklaşık yüzde 70'i başka birini öperken başlarını sola değil sağa eğer.

        • 14

          EN UZUN HIÇKIRIK 68 YIL SÜRDÜ

          Hıçkırık göründüğünden daha uzun sürebilir. Charles Osborne'a ait bir rekorda dünyanın en uzun hıçkırığı tam 68 yıl sürdü.

        • 15

          KADINLARIN KALBİ ERKEKLERE GÖRE DAHA HIZLI ATAR

          Kadınların kalbi erkekler göre daha hızlı atar ve yine erkeklere göre kadınlar daha çok göz kırpar.

          Kaynak: Factsite

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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