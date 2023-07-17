Vücudunun tamamı dövmelerle kaplı ve her hafta yaptırmaya devam ediyor
Melissa Sloan, dövme yaptırmaya bağımlı bir kadın ancak bu tercihi, toplum tarafından hoş karşılanmıyor. Melissa, iş bulamadığı gibi bazen bir soyguncuyla karıştırılma gibi ilginç olaylarla baş etmek durumunda kalıyor.
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Melissa Sloan, dövmelere karşı tutkulu genç bir kadın. 46 yaşındaki Melissa, dövme yaptırmaya başladığında 20 yaşındaydı ve bu, giderek takıntılı bir zevke dönüştü.
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Şu anda Melissa'nın vücudunda toplam 800 dövme bulunuyor ve hatta artık dövme yaptıracağı bir teni kalmadığı için eski dövmelerinin üzerinden üç kere geçmek zorunda kaldı.
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Yüz dövmelerine de bir zaafı olan Melissa'nın tercihleri, toplum tarafından eleştirilmesine neden oluyor. Genç kadın özellikle iş bulamadığından yana şikayet ediyor.
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Yüzüne yaptırdığı mavi tonlarındaki dövmelerinin onu bir Şirin (çizgi film) gibi gösterdiğini söylüyor.
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İki çocuğa sahip olan Melissa, insanların önyargısını anlayamadığını ifade ediyor.
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İş bulmakta zorluk çekmesine rağmen, Melissa hâlâ her hafta en az 3 yeni dövme yaptırdığını söylüyor ve kendisini "bağımlı" olarak tanımlıyor.
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Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Facebook'tan alınmıştır.