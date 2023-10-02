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        Haberler Yaşam Vücudunun neredeyse tamamı dövme ve mürekkeple kaplı olan adam görünüşüyle dikkat çekiyor

        Vücudunun neredeyse tamamı dövme ve mürekkeple kaplı olan adam görünüşüyle dikkat çekiyor

        Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan Remy Ephemeral, dövme sanatının büyük bir tutkunu. Öyle ki zaman içerisinde yüzü, avuç içi ve kulakları dışında kalan her bölgesini dövme ve mürekkeple kaplattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:20
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          Dövme ve piercing, giderek yaygınlaşan ve kimileri için gerçek anlamda tutkuyu ifade eden bir sanattır. Bunun bir örneği de Remy Ephemeral'den geliyor.

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          Remy, ilk dövmesini oğlunun ismini yazdırmak için yaptırdı. Ancak bu, onda bir şeyleri tetikledi ve bu konudaki tutkusunu fark etti. Dövmeler zamanla birbirini izledi ve en sonunda Remy vücudunun yüzde 95'ini mürekkep ve dövme ile kaplattı.

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          Kendisi de bir dövme sanatçısı olan Remy'nin görünüşü bir hayli dikkat çekici. Ancak Remy bundan şikayetçi değil tam aksine insanların onu görünce şaşırsa da daha sonra iltifat ettiklerini ve dövme yaptırmanın ne kadar acılı olduğu ile ilgili sorular sorduklarını belirtiyor.

        • 4

          Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan Remy, her zaman olumlu yorumlarla karşılaşmıyor. Kimi kullanıcılar, Remy'nin 14 yaşındaki oğlu için iyi bir örnek olmadığını ve oğlunun, elinden alınması gerektiğine dair acımasız yorumlar yapabiliyor.

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          Ancak Remy, bu kaba yorumlar üzerinde pek durmuyor çünkü görünüşünün, baba olmak ile ilgisi olmadığının farkında.

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          Ayrıca Remy; oğlunun, babasının farklı görünüşünden hiç rahatsız olmadığını da ekliyor.

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          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Remy Ephemeral Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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