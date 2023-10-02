Vücudunun neredeyse tamamı dövme ve mürekkeple kaplı olan adam görünüşüyle dikkat çekiyor

Kendisi de bir dövme sanatçısı olan Remy'nin görünüşü bir hayli dikkat çekici. Ancak Remy bundan şikayetçi değil tam aksine insanların onu görünce şaşırsa da daha sonra iltifat ettiklerini ve dövme yaptırmanın ne kadar acılı olduğu ile ilgili sorular sorduklarını belirtiyor.