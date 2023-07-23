DEPERSONALİZASYON BELİRTİLERİ

- Kendi vücudundan kopmuş hissetmek, bazen vücuduna yukardan bakmak ve film izliyormuş gibi hissetmek.

- Fiziksel, zihinsel veya duygusal açıdan uyumuş yani hissiyatsız olmak.

- Vücudunuzun bazı bölümlerini yanlış boyutta beya deforme olduğunu hissetmek.

- Duygularla anıları ilişkendirememek, bir anıyı sanki yaşamamış gibi hissetiğiniz için sahiplenememek.

- Sanki gerçek bir benlik duygusu yokmuş gibi kendinden kopmuş hissetmek.

-Kendi hareketleriniz, davranışlarınız ve konuşmalarınız dahil olmak üzere vücudunuzda kontrol sağlayamamak, yokmuş gibi hissetmek.

- Duygularınızı tanımlamada zorluk çekmek.