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        Haberler Yaşam Vücudun sinyallerini anlamak: Sağlık sorunlarını önlemek için bu belirtilere dikkat edin!

        Vücudun sinyallerini anlamak: Sağlık sorunlarını önlemek için bu belirtilere dikkat edin!

        Vücudumuzun bize daha büyük sorunlara ilişkin uyarılar olarak verdiği bazı ortak işaretler, genellikle göz ardı edilir. Vücudun verdiği uyarıları doğru bir şekilde tanımlamak ve onlara uygun şekilde yanıt vermek sağlığımızı korumak açısından öneme sahiptir. İşte, sizin için vücudunuzda oluşan 10 belirtinin hangi hastalıklara sebep olabileceği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:51
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        • 1

          Bazen vücudumuzda yaşanan değişikliklere çok çabuk adapte oluruz veya önemsemeyiz ancak bu değişiklikler, büyük sorunlara dair belirtileri içerebilir. Sağlık tehlikede olduğunda beklemek yerine doktora gitmek daha iyi olabilir. İşte, vücudunuzda bazı sorunlar olabileceğini gösteren belirtilere dair detaylar...

          Not: Haberdeki belirtiler kesin bu hastalıklara sahip olduğunu göstermez, ciddi bir sorununuz olduğunuzu düşünüyorsanız doğru tanı için doktorunuza başvurabilirsiniz.

        • 2

          KEPEK VE SAÇ DÖKÜLMESİ

          Pul pul saç derisine sahip olmak yaygın bir sorun olabilir ve saç dökülmesiyle birlikte bu sorun, önemli vitamin ve besin eksikliklerinin bir işareti olabilir. Demirin yanı sıra çinko, B2, B3, B6 ve B7 vitaminlerinin düşük seviyeleri bu günlük sorunun nedeni olabilir.

        • 3

          DERİ DÖKÜNTÜLERİ

          Genellikle kırmızı ve kaşıntılı cilt egzama belirtisidir ancak bazen ateşin yanı sıra deri döküntüleri de enfeksiyonlardan veya belirli bitkilere dokunmaktan kaynaklanabilir. Çok ciddi görünmeseler bile lekeler enfeksiyon kapabilir, bu nedenle bir tıp uzmanına kontrol ettirilmeleri önerilir.

        • 4

          DİL ÜZERİNDEKİ BEYAZ LEKELER

          Sağlıklı bir dil genellikle pembemsi bir renge sahiptir. Dilinizde beyaz lekelerin göründüğünü fark ederseniz bu, şeker hastaları arasında çok yaygın olan belirti olabilir. Bunun yanı sıra, yetersiz ağız bakımının da bir işareti olabilir, bu nedenle ağız hijyenine dikkat etmeniz bazen sorununuzu düzeltebilir.

        • 5

          ŞİŞMİŞ AYAK BİLEKLERİ

          Ayak bileklerinin şişmesi hamileliğin yaygın bir belirtisidir ancak çocuk beklemiyorsanız bu durum kötü kan dolaşımı, kalp sorunları veya tiroid bezlerinin az çalışması anlamına gelebilir. Bu semptoma sebep olabilecek diğer bir belirti çok fazla tuz tüketildiğinde bacaklarda su tutmasıyla şişmesi olabilir.

        • 6

          GÖZ KURULUĞU

          Bu kuruluk; yanma hissine, iltihaplanmaya ve gözlerde hasara neden olabilir. Kuruluk yaşlanmadan veya bazı ilaçlardan kaynaklanabileceği gibi aynı zamanda sjögren sendromunun da bir işareti olabilir. Sjögren hastalığına sıklıkla ağız kuruluğu eşlik eder ve bu bir bağışıklık sistemi bozukluğudur.

        • 7

          ŞİŞKİNLİK

          Yemekten sonra yaşanan hafif şişkinlik genellikle endişelenecek bir durum değildir ancak aynı zamanda gıda duyarlılığının da bir işareti olabilir. Alerjiniz olan yiyecekleri yemek midenize çok fazla gaz salınmasına neden olur. Buna neden olan en yaygın gıdalar ise buğday ve glutendir.

        • 8

          AÇIKLANAMAYAN MORLUKLAR

          Her zaman rastgele yerlerinizde morluklar buluyorsanız ve herhangi bir şeye çarptığınızı hatırlamıyorsanız doktorunuza başvurmanız iyi bir fikir olabilir. Rastgele morarma, basit bir vitamin eksikliği anlamına gelebilir ancak aynı zamanda kan pıhtılaşma hastalığı gibi daha ciddi bir durumun da işareti olabilir.

        • 9

          SÜREKLİ SUSUZLUK

          Vücudunuzu nemli tutmak ve bol su içmek her zaman önemlidir ancak her zaman susamış hissetmek prediyabetin tipik bir belirtisidir. Diğer yaygın semptomlar ise sürekli susuzluğun bir sonucu olan yorgunluk ve sık idrara çıkmaktır.

        • 10

          RASTGELE KAS SEĞİRMELERİ

          Kas seğirmesinin fiziksel aktivite, stres, dehidrasyon ve yeterince uyku almamak gibi birçok nedeni olabilir. Daha ciddi vakalarda ise nörolojik bir bozukluk veya böbrek hastalığı anlamına gelebilir.

        • 11

          HORLAMA

          Horlama, etrafınızdakiler için sinir bozucu olsa da vücudunuz için genellikle zararsızdır. Ancak bu sorun genizeti problemi gibi burnunuzdan bir sorununuz olduğu anlamına gelebilir, bunun yanı sıra obstrüktif uyku apnesi belirtisi de olabilir. Uyku apnesinin tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğu için doktora başvurmanızda fayda olabilir.

          Kaynak: Health Line, Medical News Today, the American Academy of Dermatology

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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