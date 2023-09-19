Vücudumuzun en pis yeri orası çıktı! Hiçbirimiz yeterince temizlemiyoruz
Vücudunuzun temizliği hakkında gözden kaçırdığımız noktalar olabilir. Bunlardan birisi de göbek deliği. Evet yanlış duymadınız, göbek deliği temizliği çoğu kez göz ardı ediliyor. Peki, bu durum ne gibi sorunlara yol açabilir?
- 1
Duş alırken göbek deliğinize ulaşabiliyorsanız, onu yıkamalısınız ve bu özellikle yaz aylarında geçerlidir. İnanın hepimiz unuttuğumuzu söylüyoruz ama havalar ısındığında ve biz daha çok terlediğimizde, göbek deliğiniz olan ter, ısı ve ten tene temas eylemi bir bakteri yuvasına dönüşebilir.
- 2
Bir dakikanızı ayırıp yıkamayı unutmayın ve daha sonra cilt sorunlarından kaçının. Eğer bu sizde genel bir hijyen iyileştirme çılgınlığının kıvılcımını yaratıyorsa, bir dahaki sefere banyoya girdiğinizde hiçbirimizin saç fırçalarımızı yeterince temizlemediğimizi unutmayın.
- 3
GÖBEK DELİĞİNİZİ YIKAMAK İÇİN EKSTRA KURALLAR
Sabun ve su cildinizin her santiminde harikalar yaratsa da göbek deliğinizi temizlerken almanız gereken birkaç ekstra ipucu var. Göbek deliğindeki kir ve birikintilerin temizlenmesi için haftada birkaç kez uygulanan programa katılırsanız, bu yeterince sıktır.
-
- 4
Bir sonraki duş veya banyonuzdan hemen önce, pamuklu çubuğu (veya pamuklu çubuk) tuvalet ispirtosuna batırın ve göbek deliğinizin iç kısmı etrafında döndürerek döşemeleri bununla silin.
- 5
Sonuncusu temiz çıkana kadar alkole batırılmış yeni bir pamuklu çubuk kullanın. Daha sonra başka bir pamuklu çubuk alın, suya batırın ve kuruyan alkolü gidermek için işlemi tekrarlayın. Kendinizi ve göbek deliğinizi duşta yıkadıktan sonra, bir miktar havluyla nazikçe kurulayın.
- 6
Eğer bir kıyafetiniz varsa, alkol içeren Q-ipuçlarını atlayın, yıkayın, kurulayın ve ardından losyonla nemlendirin. Bakteri üretebileceği için innie üzerinde losyon kullanmayın.
-
- 7
Pirsinginiz varsa yukarıdaki uygun talimatları kullanın ve ayrıca bir pamuk topunu 8 ons suda kaynatılmış ¼ çay kaşığı tuz çözeltisine batırın. Bu çözelti tamamen soğuduktan sonra alanı doyurun.
- 8
BU NEDEN ÖNEMLİDİR?
İhmal edilen bir göbek deliğinin yağ ve ölü deri hücrelerini biriktirebileceğini bilmelisiniz.
- 9
Bu sonuçta "omfalolit" denilen şeyi yaratabilir. Zamanla kararırlar ve cımbızla çekilmeleri gerekir, ancak bunlar oldukça nadir görülür. Yüzünüzde, sırtınızda veya poponuzda oluşabilecek siyah noktalara benzerler (evet, poponuz sivilcelenir ve işte bunu nasıl temizleyeceğiniz ). Sorunu ortadan kaldırmak için önerdiğimiz şekilde bölgeyi yıkayın.
-
- 10
Şaşırtıcı bir şekilde, deri kendi üzerine katlandığı için bebekte mantar enfeksiyonu gelişebilir. Ayrıca genellikle karanlıktır, örtülüdür ve terleme nedeniyle nemlenir. Bu, bakterilerin büyümesi için koşullar yaratır.
- 11
Mantar enfeksiyonunuz olsun veya olmasın, temizlenmediği takdirde göbek deliğiniz kötü kokmaya başlayabilir.
- 12
Bir akıntınız (sarı veya yeşil olabilir) veya piercing bölgesinin yakınında kabarcıklar varsa, bir enfeksiyon kapmış olabilirsiniz; bu da onu temiz tutmak için özel bir çaba göstermenizin başka bir nedenidir.
-