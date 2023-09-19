Vücudumuzun en pis yeri orası çıktı! Hiçbirimiz yeterince temizlemiyoruz

Duş alırken göbek deliğinize ulaşabiliyorsanız, onu yıkamalısınız ve bu özellikle yaz aylarında geçerlidir. İnanın hepimiz unuttuğumuzu söylüyoruz ama havalar ısındığında ve biz daha çok terlediğimizde, göbek deliğiniz olan ter, ısı ve ten tene temas eylemi bir bakteri yuvasına dönüşebilir.