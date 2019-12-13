"HURMA, YABAN MERSİNİ TATLI YEME İSTEĞİNİ AZALTIR"

Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, kışın yenebilecek sağlıklı atıştırmalarla ilgili olarak da şu önerileri verdi: "Az şekerli kabak, ayva veya elma tatlısı gibi tatlılar tüketilebilir, az yağlı süt veya yoğurda taze veya kuru meyve ile karışımlar yapılabilir, sıcak ve yağsız sütün içine bol tarçın katarak tüketilebilir, taze sıkılmış meyve suları, sade soda, meyve çayları içilebilir.