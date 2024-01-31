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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Voyou konseri Salon İKSV'de

        Voyou konseri Salon İKSV'de

        Salon İKSV yeni yılın ilk konserinden 24 Şubat Akşamı, Fransız multi-enstrümantalist Voyou'yu müzikseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:52
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        Voyou konseri Salon İKSV'de
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        Müzik severlerin buluşma noktası Salon İKSV, yeni yılın ilk konserinde pop’u elektronik altyapılardan kurtarıp yeniden enstrümanlarla buluşturan Fransız multi-enstrümantalist Voyou’yu ağırlayacak. Voyou'yu son albümü Les Royaumes Minuscules ve 2024 başında Vanessa Paradis ile birlikte kaydettiği tekli 'Le Bal' ile, ilk Türkiye konseri için 24 Şubat Cumartesi günü saat 22.00’de Salon sahnesinde olacak.

        Solo kariyerine başladığından bu yana müzik dünyası Thibaud Vanhooland’ı “Voyou” ismiyle tanıyor. Voyou, beş yıllık bireysel kariyerine dört albüm, on dört tekli ve iki EP sığdırdı. İlk albümü Les bruits dela ville 2019’da; ardından Des confettis en désordre 2020’de, Chroniques terrestres 2021’de yayımlandı. İlk albümüyle müzik ve sözlerin uyumu arasındaki mesafeyi giderek kapattı. Yelle, Vincent Delerm, Melissa Lavaux'nun yanı sıra İngiliz trip-hop ikilisi Morcheeba, Amerikalı garaj grubu The Black Lips gibi isimler için beste ve düzenlemeler yaptı.

        +1 Sunar: Voyou biletleri 31 Ocak Çarşamba günü 14.30’da genel satışa açılacak.

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        #Salon İKSV
        #Voyou
        #konser
        #Şubat
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