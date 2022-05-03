Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, çocukluk hayali olan 1973 model vosvosunu, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.
AA'nın haberine göre Antakya'da bir sigorta acentesinin sahibi olan 37 yaşındaki Ateş, çocukluk yaşlarından itibaren Türkiye'de vosvos ve kaplumbağa olarak tanınan Volkswagen Beetle model otomobillere ilgi duymaya başladı.
Lise döneminde 1973 model vosvos araç satın alan Ateş, kısa bir süre bindiği sarı renkli aracını 18 yıl önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle satmak zorunda kaldı.
Bu sürede arabası aklından hiç çıkmayan Ateş, sattıktan 5 yıl sonra fiyatının iki katına aracını geri alarak yenilemeye karar verdi.
Yaklaşık 8 yıl boyunca yurt içinden ve dışından parça toplayan Ateş, beyaz renge boyattığı üstü açık otomobilini, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.
Evli ve bir çocuk babası Ateş, çok küçük yaşta başlayan vosvos tutkusunun bu günlere kadar geldiğini söyledi.
Gençlik yıllarında sahip olduğu ve satmak zorunda kaldığı aracını tekrar aldığını anlatan Ateş, onu orijinal parçalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşturduğunu belirtti.
Vosvosunu yenilemek için yurt içinden ve dışından orijinal parçalar aldığını aktaran Ateş, şöyle devam etti:
"8 yıl boyunca birçok yerden parça getirdim. Ustalarımla sürekli istişare içerisinde parçaları tamamlamayı başardım. Parçaların yeterli olacağını düşündüğümüz anda da yenileme çalışmalarına başladık. Bu süreç çok meşakkatli geçti. Aracım tek bir vida kalmayacak kadar söküldü, parçalara ayrıldı. Orijinal parçaların bazıları yıprandığı için bu parçalardan yeni parçalar üretmeye çalıştık. Bir yıl gibi bir sürede araç yenilendi ve bu hale geldi."
Ateş, aracını baharın da gelmesiyle trafiğe çıkarmaya başladığını, ufak tefek birkaç yenilik daha yapmaya devam ettiğini söyledi.
Otomobilini satmayı asla düşünmediğini vurgulayan Ateş, "Aracın üzerine 250 bin lira gibi bir rakam koyduk. Şu an aracın bu haline 400 bin lira teklif edenler var. Hiçbir şekilde satışını düşünmüyorum, o benim evladım gibi" diye konuştu.
Yenilediği aracıyla Almanya'da her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden vosvos tutkunlarının katıldığı etkinliğe gitmek istediğini aktaran Ateş, deposunda şu an bir vosvosu daha yenileyecek kadar parça bulunduğunu, olası arızalara karşı bunları muhafaza ettiğini belirtti.
Aynı zamanda Hatay Vosvos Sevenler Derneği ikinci başkanı da olan Ateş, dernekle yılda en az bir kez kimsesiz çocuklar için çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!