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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli otomobiller konusunda yeni bir adım attı. Markadan yapılan açıklamaya göre, geleceğin elektrikli otomobilleri için gerçek şehir ortamında yeni kablosuz şarj teknolojisinin test edilmeye başlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda, markanın XC40 Recharge modelinden oluşan tam elektrikli küçük bir otomobil filosunun, üç yıl boyunca İskandinav bölgesinde faaliyet gösteren taksi operatörü Cabonline tarafından taksi olarak kullanılacağı aktarıldı. Söz konusu araç filosunun İsveç'in Göteborg şehrindeki istasyonlarda kablosuz olarak şarj edileceği belirtildi.

Volvo Cars Araştırma ve Geliştirme Başkanı Mats Moberg, "Göteborg Yeşil Şehir Alanı, heyecan verici yeni teknolojileri gerçek bir ortamda denememize ve bunları gelecekte potansiyel olarak daha geniş bir şekilde değerlendirmemize olanak tanıyor. Seçilmiş ortaklarla birlikte yeni şarj teknolojilerini test etmek, gelecekteki otomobillerimiz için alternatif şarj seçeneklerini değerlendirmenin iyi bir yolu" dedi.

Testte kullanılan şarj istasyonlarının, kablosuz elektrikli şarj sistemleri üreticisi Momentum Dynamics tarafından sağlandığı açıklandı. Şarj işleminin, uyumlu bir otomobil sokağa yerleştirilmiş bir şarj pedinin üzerine park edildiğinde otomatik olarak başladığı bilgisi verilirken, bu sayede sürücünün şarj işlemini otomobilinden inmeden tamamlayabildiği bilgisi verildi.

Verilen bilgiye göre, tam elektrikli XC40 Recharge otomobiller için kablosuz şarj gücü 40 kW'ın üzerinde olacak. Böylece şarj hızı, kablolu 11 kW AC şarj cihazından yaklaşık dört kat hızlı ve kablolu 50 kW DC hızlı şarj cihazıyla neredeyse aynı olacak.

Volvo otomobillerin test kapsamında günde 12 saatten fazla kullanılacak ve yılda 100 bin km yol kat edeceği de edinilen bilgiler arasında.