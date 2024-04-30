Volvo Car Turkey'e yeni genel müdür

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2020’den bu yana Volvo Car Turkey’nin Genel Müdürü olan Magnus Boman’ın ardından koltuğunu devralacak isim belli oldu.

Uzun yıllar Volvo Car Turkey’de görev yaptıktan sonra son olarak Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü’ne atanarak uluslararası deneyim kazanan Alican Emiroğlu, Volvo Car Turkey’nin Genel Müdürü görevine getirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Emiroğlu, 2001 yılında Volvo yetkili servisinde kariyerine başladı.

Daha sonra 2004 yılında Volvo Car Turkey’e geçen Emiroğlu lojistik, planlama, servis, satış gibi ticari operasyonların çeşitli alanlarında yöneticilik yaptı. Volvo Car Turkey bünyesinde satış direktörü olarak görev almasının ardından ticari operasyonların birçok alanında deneyim kazanan Emiroğlu, 2018 yılında Volvo Cars EMEA Importers’da Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

REKLAM 2020 yılında Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü görevine atanan Alican Emiroğlu, Türkiye’den bir başka ülkeye atanan ilk genel müdür olarak bir ilke imza atmıştı. Temmuz ayı itibariyle görevine başlayacak olan Alican Emiroğlu evli ve bir çocuk babası. Yapılan açıklamaya göre, Magnus Boman ise Türkiye’deki görevinden sonra Göteborg’a geri dönecek. İsveç dışında geçirdiği 21 yıllık Volvo kariyerinin ardından kısmen emekliliğe ayrılacak olan Boman, aynı zamanda Volvo Cars bünyesinde lider gelişim programında danışman olarak çalışarak faaliyetlerini sürdürecek.