Volvo Car Turkey'de görev değişikliği

HABERTURK.COM

Volvo Car Turkey’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, şirkette Pazarlama, PR ve Tüketici Deneyimi Direktörü olan Kubilay Polat, Volvo Cars EMEA Tüketici Deneyimi Bölge Yöneticisi olarak yeni görevine başladı.

Polat'tan boşalan Volvo Car Turkey Pazarlama, PR ve Tüketici Deneyimi Direktörlüğüne ise Melike Peksel'in atandığı kaydedildi. Peksel, 2020 yılından bu yana şirkette Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Müdürü olarak görevini sürdürüyordu

TED Ankara Koleji’nin ardından ODTÜ’den mezun olduktan sonra çalışma hayatına Garanti Bankası’nda başlayan Kubilay Polat, 6 yıllık bir finans tecrübesinden sonra otomotiv sektörüne geçti. Doğuş Otomotiv’de Audi’de satış ve ürün yönetimi konularında çalıştıktan sonra 2009 yılından Volvo Car Turkey ile yolları kesişen Polat buradaki kariyerinde sırasıyla satış, ürün, PR ve pazarlama konularında görev yaptı.

Kubilay Polat'ın, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Yunanistan, Güney Afrika, Rusya ve 36 ülkeyi kapsayan pazarlarıyla ilgileneceği öğrenildi.

Yeni Volvo Car Turkey Pazarlama, PR ve Tüketici Deneyimi Direktörü Melike Peksel ise İzmir ve Fransa’da Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İşleri Yönetimi eğitimi aldıktan sonra iş hayatına Dunnhumby’de müşteri ihtiyaçlarını analiz etmek ve bunları aksiyona çevirmekle başladı.

Hızlı tüketim sektöründe yer alan birçok markanın satış, pazarlama ve ticari pazarlama ekipleriyle çalıştıktan sonra 2016 yılında Volvo Car Turkey Pazarlama ekibine katılan Paksel, Pazarlama departmanı bünyesinde PR, kampanya ve etkinlik yönetimi, sosyal medya, partnerlik ilişkileri gibi alanlarda çalıştıktan sonra bu görevlerine ek olarak müşteri deneyimi alanında da sorumluluklar aldı.