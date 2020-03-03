03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cenevre Otomobil Fuarı’nın Cenevre Devlet Konseyi tarafından iptal edilmesinin ardından, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, fuarda düzenlemeyi planladığı toplantısını online olarak gerçekleştirdi.
Toplantıda, Volkswagen COO’su Ralf Brandstätter ve Volkswagen Binek Araç’ın Teknik Gelişmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Frank Welsch, markanın en yeni modellerini anlattı.
Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirildi.
Alman üretici, ayrıca Golf’ün sekizinci neslinin performans odaklı versiyonları GTI, GTD ve GTE ve plug in hibrit motor seçeneğiyle sunulan ilk “R” performans modeli Touareg R’ı da sahneye çıkardı.
2025'E KADAR 1.5 MİLYON ELEKTRİKLİ ÜRETECEK
En hızlı büyüyen segment olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde yer alan ID.4, modüler elektrik platformu (MEB) temelinde üretilerek yıl içinde Avrupa’da satışa sunulacak.
Elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çeken otomobilin, 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabildiği açıklandı.
Daha önce yüzünü gösteren markanın ilk tam elektrikli otomobili ID.3'te, seri üretim versiyonları olan Pure, Pro ve Pro S versiyonlarını ile tanıtıldı.
Elektrikli modellere 11 milyar euro yatırım yapan Volkswagen için geleceğin 'Golf'ü olarak lanse edilen ID.3, markanın Zwickau fabrikasında üretiliyor.
Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılına kadar 1.5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlayan Volkswagen, 2021'den itibaren yılda 330 bine kadar elektrikli araç üretecek.
ÜÇ FARKLI PERFORMANSLI GOLF TANITTI
Yeni Golf'ün üç farklı performanslı versiyonunu tanıtan Volkswagen, Golf GTI'da 245 beygir güç ve 370 Nm tork üreten 2,0 litre TSI motora yer veriyor.
Golf GTD'de ise, 200 beygir güç ve 400 Nm tork değeri sunan 2,0 litrelik dört silindirli dizel TDI motor yer alırken, Golf GTE modelinde ise TSI benzinli motorun elektrikli motor ile çalışmasıyla 245 PS güç ve 400 Nm tork üreten hibrit bir ünite kullanılıyor.
Bu motor otomobilin 60 kilometre kadar sadece elektrik ile yol almasını sağlarken, tamamen elektrikli sürüş modunda 130 km/s'e varan hıza çıkabiliyor.
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