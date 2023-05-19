Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Otomobil

Volkswagen Rusya’daki varlıklarını sattı

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı bildirildi

Giriş: 19.05.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Volkswagen Rusya’daki varlıklarını sattı
AA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.

Şirkete ait Kaluga’da bulunan üretim tesisinin de anlaşma kapsamında satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın 12 Mayıs tarihli haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu
Yumoş ve yavruları öğrencilerin can dostu oldu
Adana'da hasat başladı, tarladaki fiyatı belli oldu
Adana'da hasat başladı, tarladaki fiyatı belli oldu
Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu
Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu
Deprem bölgesindeki akademisyenlere yabancı dil desteği
Deprem bölgesindeki akademisyenlere yabancı dil desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.