28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv sektöründe trendler son yıllarda hızlı değişiyor. Özellikle yerden yüksek yapıdaki SUV araçlar tüm pazarlardaki dengeleri değiştirmiş durumda.
On yıllar boyunca sedan, hatchback ve stationwagon otomobiller yollarda en çok görülen araçlar olurken, özellikle son on yıldır SUV karoser tipindeki otomobiller daha çok tercih edilir oldular.
Günümüzde, SUV'lar birçok pazarda hatchback otomobillerden daha çok satar hale gelirken, üreticiler de her segmentte bir SUV model sunmaya başladı.
Fakat, son yapılan açıklamalar, SUV trendinde zirve noktanın görüldüğüne işaret ediyor.
VERİMLİ MODELLERE ODAKLANACAK
Bünyesinde Seat, Audi, Skoda, Lamborghini ve Bentley gibi markaları bulunduran Alman otomotiv grubu Volkswagen (VW),daha fazla SUV model sunmayacağının işaretlerini verdi.
İngiliz basınına konuşan Volkswagen'in Ar-Ge şefi Frank Welsch, markanın ürün gamında yeni bir SUV'a yer kalmadığını kaydetti.
Çok fazla SUV modele sahip olmanın satışlara zarar verdiğini ifade eden Welsch, bunun yerine daha verimli modellere odaklanarak, satış anlamında başarılı modellerin hacminin artırılması gerektiğini savundu.
SUV talebinin devam edeceğini kaydeden Welsch, buna rağmen markanın daha fazla SUV'a ihtiyacı olmadığını söyledi.
Söz konusu açıklama, VW'nin SUV modeli Tiguan'ın, markanın hatchback modeli Golf'ün satışlarını geçmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.
Volkswagen'in tim dünyada 14 SUV modeli bulunuyor. Alman markanın Avrupa'da ise T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ve Touareg olmak üzere 5 farklı SUV modeli bulunuyor.
VW cephesinden yapılan açıklamaların benzerinin diğer üreticilerden gelip gelmeyeceği ise merak konusu haline geldiğini söyleyebiliriz.
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