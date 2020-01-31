31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Navistar hisseleri, Traton'un gece saatlerinde açıkladığı teklifinin ardından borsa kapanışı sonrası yapılan işlemlerde yüzde 50 artışla hisse başına 36 doları aştı. Bu yükseliş, yatırımcıların anlaşmanın değerinin Traton'un ilettiği tekliften daha yüksek olmasını beklediklerini gösterdi.
Dünyanın dört bir yanındaki kamyon üreticileri, satışların gerilediği bu dönemde yeni nesil motor ve aktarma organlarını geliştirme maliyetlerini düşürmekte zorlanıyor ve bu yüzden ortaklıklar kuruyorlar. Navistar ve VW, 2017'de elektrikli kamyon geliştirme konusunda işbirliği yapacaklarını söylemişti.
Traton hisseleri bugün yüzde 0.4 yükselirken, Volkswagen hisseleri yüzde 0.7 geriledi. Volkswagen, 2016'da yüzde 16.8'lik ilk hisseyi satın aldıktan sonra, Navistar'ın geri kalanını satın almakla ilgilendiğini açıklamıştı. Traton ve Navistar, yıllık maliyetleri yılda 200 milyon dolar azaltmayı amaçlayan satın alma ve bazı teknoloji gelişmeleri konusunda işbirliği yapıyor.
Traton, Navistar'ın hisselerinin yüzde 16.9'unu kontrol eden Navistar'ın en büyük hissedarı Carl Icahn'ı ikna etmek zorunda kalacak. Refinitiv verilerine göre, Icahn ve diğer iki fon, Mark Rachesky'nin MHR Fon Yönetimi ve Gabelli Fonları, Navistar'ın hisselerinin yüzde 40'ına sahip.
Chicago yakınlarında bulunan Navistar, Traton'un teklifini istenmeyen olarak nitelendirdi ve yönetim kurulunun "Navistar'ın şirket için stratejik planı bağlamında teklifi dikkatlice gözden geçireceğini ve değerlendireceğini" belirtti.
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