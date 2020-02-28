Volkswagen Alman tüketicilerle anlaştı, "egzoz manipülasyonu" için 830 milyon avro ödeyecek

28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şirketten yapılan açıklamada, “Volkswagen ve Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV),toplu davalarla bağlantılı olarak yapılan müzakerelerde 830 milyon avro tutarında mutabık kaldı.” yorumunda bulunuldu.
Söz konusu tazminat davaya müdahil olan yaklaşık 260 bin Volkswagen müşterisi arasında paylaşılacak.
Müşterilerin dizel otomobillerinin yaşına ve modeline bağlı olarak 1.350 ile 6 bin 257 avro arasında para alması bekleniyor. Buna karşılık, müşteriler gelecekteki davalardan vazgeçecek.
Uzmanlar, Volkswagen müşterilerine tazminat ödeyerek, şirkete zaten 30 milyar avrodan fazlaya mal olan dizel skandalının yükünü sınırlandırmayı hedeflediğini belirtti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Ekim 2018’de Almanya’da Volkswagen şirketine, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına VZBV ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından dava açılmıştı.
Dava ile ilgili gelişmeler için internet sitesi kurulurken, yaklaşık 460 bin Alman sürücü davaya müdahil olmak için başvurmuştu.
Volkswagen, 2 Ocak 2020’de yaptığı açıklamada egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücüleri temsil eden VZBV ile anlaşmak için görüşmeler yapıldığını bildirmişti. Şirket, 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada ise VZBV ile olası bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Almanya'da egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücülere doğrudan 830 milyon avro teklif ettiğini açıklamıştı.
Açıklamada, VZBV ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni olarak federasyon avukatlarının 50 milyon avroluk avukatlık ücreti taleplerini gösterilmişti.
DİZEL EMİSYONU SKANDALI
ABD Çevre Koruma Ajansı 2015, yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.
Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!