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        Haberler Müzik Volkan Konak'tan açılış konseri - Magazin haberleri

        Volkan Konak'tan açılış konseri

        Volkan Konak, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın açılışında konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 08:12 Güncelleme: 11.09.2023 - 08:12
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        Açılış konseri
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        Çankaya Belediyesi tarafından 750 dönüm üzerine yaptırılan çocuk oyun parkı, spor sahası ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı Bademlidere Cumhuriyet Parkı, törenle açıldı.

        AÇILIŞ KONSERİ

        Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konser öncesinde alandaki vatandaşlara yaptığı selamlama konuşmasında, park ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı Volkan Konak da etkinlikte sahne aldı. Konak, konserde şarkılarını seslendirdi.

        Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın açılışını, CHP Genel Başkan yardımcıları Semra Dinçer ile Ahmet Akın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve diğer katılımcılar kurdeleyi keserek yaptı.

        Fotoğraflar: AA

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