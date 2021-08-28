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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Volkan Konak, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. "Dadaloğlu" şarkısıyla konserine başlayan Konak, "Bize insan lazım insan... Bakın yukarıya gökyüzünde niye yıldız yok biliyor musunuz? Yıldızlar buraya inmiş..." diyerek, hayranlarını mest etti.

"Göklerde Kartal Gibi", "Mimoza Çiçeği" ve "Aleni" gibi geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Volkan Konak, dinleyicileriyle birlikte muhteşem bir düete imza attı. Kuruçeşme'yi dolduran yüzlerce müzikseverin tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Konak, şiirsel anlatımıyla ve hikayeleriyle dinleyicisini hem güldürdü, hem de hüzünlendirdi.

"İNSANLAR MANZARAYI SEYRETMEKTEN SAHNEYE BİLE BAKMAYABİLİR"

Konser öncesi muhabirlerin sorularını da yanıtlayan şarkıcı, "Ülkem ve mesleğim adına çok mutluyum, böyle güzel bir konser mekanına sahip olduğumuz için... Dünyada bu kadar romantik bir konser alanı ben bilmiyorum. İnsanlar manzarayı seyretmekten sahneye bile bakmayabilir. Bu mekanda herkes dile gelip, şarkıcı olur yani." dedi.

"SAHNEDE TRANSA GİRERİM"

Sahnede olmayı çok sevdiğini belirten Volkan Konak, "Sahnede uçarım, transa girerim. Sahnede hayatımı veririm, sonuçta 30 yılımı verdim. Benim için sahnede olmak, bisiklete binmek gibi bir refleks oldu." ifadelerini kullandı.

"ROMAN YAZABİLİRİM"

"Stand-up yapalım' gibi teklifler geliyor. Ben istemedim." diyen Konak, "Anlattığım hikayeler çok seviliyor ve bu durumun müziğimin önüne geçmesinden korkuyorum. Kitap yazmaya gelince; aşk hikayesini anlatan bir roman yazabilirim." şeklinde konuştu.

"KARAVANLA DÜNYAYI GEZMEYE ÇALIŞIYORUM"

Sık sık karavanla tatil yaptığını da belirten sanatçı, "Karavanla dünyayı gezmeye çalışıyorum, dünyanın her yeri sizin eviniz oluyor. Ülkem karavancılığı biraz ıskaladı, bütün dünya hafta sonunu karavanda geçiriyor." dedi.