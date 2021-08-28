Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Volkan Konak, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. "Dadaloğlu" şarkısıyla konserine başlayan Konak, "Bize insan lazım insan... Bakın yukarıya gökyüzünde niye yıldız yok biliyor musunuz? Yıldızlar buraya inmiş..." diyerek, hayranlarını mest etti.
"Göklerde Kartal Gibi", "Mimoza Çiçeği" ve "Aleni" gibi geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Volkan Konak, dinleyicileriyle birlikte muhteşem bir düete imza attı. Kuruçeşme'yi dolduran yüzlerce müzikseverin tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Konak, şiirsel anlatımıyla ve hikayeleriyle dinleyicisini hem güldürdü, hem de hüzünlendirdi.
"İNSANLAR MANZARAYI SEYRETMEKTEN SAHNEYE BİLE BAKMAYABİLİR"
Konser öncesi muhabirlerin sorularını da yanıtlayan şarkıcı, "Ülkem ve mesleğim adına çok mutluyum, böyle güzel bir konser mekanına sahip olduğumuz için... Dünyada bu kadar romantik bir konser alanı ben bilmiyorum. İnsanlar manzarayı seyretmekten sahneye bile bakmayabilir. Bu mekanda herkes dile gelip, şarkıcı olur yani." dedi.
"SAHNEDE TRANSA GİRERİM"
Sahnede olmayı çok sevdiğini belirten Volkan Konak, "Sahnede uçarım, transa girerim. Sahnede hayatımı veririm, sonuçta 30 yılımı verdim. Benim için sahnede olmak, bisiklete binmek gibi bir refleks oldu." ifadelerini kullandı.
"ROMAN YAZABİLİRİM"
"Stand-up yapalım' gibi teklifler geliyor. Ben istemedim." diyen Konak, "Anlattığım hikayeler çok seviliyor ve bu durumun müziğimin önüne geçmesinden korkuyorum. Kitap yazmaya gelince; aşk hikayesini anlatan bir roman yazabilirim." şeklinde konuştu.
"KARAVANLA DÜNYAYI GEZMEYE ÇALIŞIYORUM"
Sık sık karavanla tatil yaptığını da belirten sanatçı, "Karavanla dünyayı gezmeye çalışıyorum, dünyanın her yeri sizin eviniz oluyor. Ülkem karavancılığı biraz ıskaladı, bütün dünya hafta sonunu karavanda geçiriyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!