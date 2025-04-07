Volkan Konak'ın ailesinden teşekkür

Ramazan Bayramı’nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ailesi, duygusal bir teşekkür mesajı paylaştı.

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Volkan Konak'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acılarını paylaşan ve bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür edilirken, sevenlerine şu ifadelerle seslenildi; "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle."

Fotoğraflar: Instagram