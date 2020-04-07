07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Volkan Döne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığını, sürecin sonunda kısa zamanda yeniden hazır hale geleceklerine inandığını belirtti.
Milli voleybolcu, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından yaşanan süreci değerlendirdi.
"Umuyorum ki bu süreç en kısa sürede normale dönecek, ülkemiz gibi biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullanan Volkan, "Takımımızın birlik ve beraberliği, gücü, uyum sorunu yaşamamızın önüne geçecek, tıpkı ülkemiz gibi. Hocalarımızın bizi en kısa zamanda geri dönecek şekilde hazırlaması birçok sorunu çözecek. Çok kısa zamanda hazır hale geliriz. Türkiye ve Halkbank'ın gücü sorunları aşmaya yeter." şeklinde görüş belirtti.
Halkbank'taki ilk sezonunda iyi mücadele etmelerine rağmen bazı karşılaşmaları şanssız bir şekilde kaybettiklerini vurgulayan tecrübeli voleybolcu, "İkinci yarıda eksik yönlerimizi gidermek adına daha fazla çalışarak adaptasyonumuzu sahaya ve skora da yansıtmıştık. Performansımızı üst seviyelere çıkarmıştık. Sezon devam etseydi bu çalışmaların meyvesini alıp başarılı olacağımıza inancım tamdı." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sene katıldığı kulübünde yer almaktan gurur duyduğunu ve uyum sürecinin çok kısa sürdüğünü anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:
"Gençler, tecrübeliler, yabancı oyuncularla lego gibi birbirini tamamlayan bir takımız. Ben ve yeni gelen diğer arkadaşlarım hiçbir şekilde yabancılık çekmedik, yıllardır birlikte oynuyormuş hissi var. Bu sene arkadaş ortamı, aile ortamı çok güzeldi, herkes birbirine karşı anlayışlı ve her konuda yardımcı olmanın gayretindeydi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!