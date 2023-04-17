Zeynep Sever Demirel, gelen mesaja verdiği tam yanıt şu şekilde: "Valla ben üç defa okudum, sadece Kuran-ı Kerimi de değil, semavi din kitaplarının hepsini. Bu arkadaş ve bunun gibilerin, ezberlenmiş iki-üç Arapça dua dışında İslamiyeti zerre bilmediğine de adımın Zeynep olduğu kadar eminim. Ha bu benim eleştirdiğim bir şey mi? Hayır, isteyen istediği şekilde yaşar dünyada milyon çeşit bitki var. Ama iş ona buna laf atmaya geldi mi orada dur! Asıl saçmalık budur. Ve maalesef sizin gibilerin sayısı çok fazla."