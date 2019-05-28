Volkan Demirel’e “Sana çok ihtiyaç duyuyorum” diyen Ersun Yanal'ın, “Senin bundan sonra hem sahada hem saha dışında en büyük yardımcılarımdan birini olmanı istiyorum. Gelecek yılda beraber devam edelim. 4. yıldızı takarken senin bu takımın kaptanı olarak sahada yanımda olmanı istiyorum. o kupayı kaldırmadan buradan ayrılmayacaksın” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Volkan Demirel de her daim hocasına destek olacağını sözünü vererek, Ersun Yanal'ın teklifini kabul etti.