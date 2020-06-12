Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden ve yardımcı antrenör görevinde Volkan Demirel tribünden takip etti. Müsabaka boyunca maçı ayakta takip eden Demirel, oyun içerisinde oluşan bazı pozisyonlara ise tepki gösterdi.

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