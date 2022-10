Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İdman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve taktik idmanı ile devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını, ona göre de çalıştıklarını ve tek hedeflerinin yine 3 puan olduğunu söyledi. Demirel, önemli olanın şu an için 3 puan olduğunu belirterek, "Futbolda var bunlar ne yazık ki. Rakip olabiliyorsunuz çalıştığınız yerlerde. Ama önemi yok. Önemli olan şu an buranın galip gelmesi. Biz şu an maça çıkıp kazanmak için yine geçen hafta söylediğim gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağımızı biliyoruz. Ona göre de çıkıp kazanmak için zaten çalışıyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz yine 3 puan. Dediğim gibi oyun olarak belki yine memnuniyetsizlik, böyle oyun mu olur, böyle kazanılır mı diye yorumlar yapılabilir ama ben şu an tamamen 3 puan alarak yukarılara çıkmaya çalışıyorum. Çünkü henüz yeni bir zaman zarfında yani 15 günlük bir zaman zarfında istediklerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Sonucunu da alıyoruz. Önemli olan şu an 3 puan. İlerleyen haftalarda dünya kupası geldikten sonraki oyunumuz daha da ilerleyecektir. Daha önde oynayan, veya daha rakibin üçüncü bölgesine yayıldıktan sonra pas oyunlarıyla, set oyunlarıyla rakibe üstünlük kurmaya çalışan bir ekip olabiliriz. Ama şu an bizim derdimiz az gol yiyerek, maç kazanarak yolumuza devam etmek” şeklinde konuştu.

"Ufak sakatlıklarımız var"

Volkan Demirel, küçük sakatlıkların olduğunu cezalı oyuncusunun olmadığını belirterek "Sakatlıklarımız var ama çok ufak sakatlıklar. Bence maçta bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Cezalı oyuncumuz yok. Ruben geri geldi biliyorsunuz. En iyi şekilde herkes hazırlanıyor. İnşallah bu maçta da kazasız belasız oynayarak, galip gelerek tekrar Hatay’a döneceğiz" diye konuştu.

"Erce böyle devam ederse milli takım yolu açılacaktır"

Kaleciliğin sadece top tutmakla olmadığını, Erce’nin iyi bir kaleci olduğunu belirten Demirel, "Ben sadece Erce ile değil tüm takımla konuşuyorum. Hepimiz arkadaş gibiyiz. Ben zaten ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Ben sizin hocanız değil arkadaşınızım. Kiminizin abisiyim. Her şeyi paylaşıyoruz. Erce'nin zaten iyi kaleci olduğunu biliyorum. Ama buraya geldikten sonra ne kadar iyi kaleci olduğunu daha da iyi anladım. Erce inşallah böyle devam ederse milli takım yolu da ona en kısa zamanda açılacaktır. Böyle devam edeceğini de biliyorum. Eminim. Çünkü hem karakter olarak hem de oyuncu kaleci kalecilik sadece top tutmaktan oluşmuyor. Kalecilik hakkında biraz daha bilgim olduğu için onu söyleyebilirim. Kalecilik sadece top tutmakla olmuyor. Biraz karakter, biraz duruş, biraz kafa yapısı biraz mental her şeyin hazır olması lazım. Bunda da Erce’de fazlasıyla var. İnşallah böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

"Maç maç hedef koyuyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç maç hedef koyarak üst sıralara çıkmak istediklerini dile getirerek, "Biz maç maç hedef koyuyoruz. İnşallah bu maçı kazanacağız. Ondan sonraki hedefimizi söyleyeceğim. Ama bu haftaki hedefimiz inşallah 3 puan alıp puanımızı 10’a çıkarmak. İşte 10’a çıkarırsak aşağı yukarı 12., 13. sıralar bandına geliriz. Ondan sonra yine önümüzdeki maça bakarak yine o maçı kazandıktan sonra işte sıralamada 1-2 basamak daha çıkabiliriz. Yani kazana kazana hedef koymak, kısa vadede hedef koymak bence en mantıklısı şu anki durum için. Ama ilerleyen hedeflerimiz tabi bunlar yakın vadeli hedefler ama ilerleyen günlerde büyük vadedeki hedeflerimizi koyacağız. İnşallah hep beraber onları beraber başaracağız” açıklamasını yaptı.

Rayane Aabid: "Hatay’ı evim olarak görüyorum"

Hatayspor’un orta saha oyuncularından Rayane Aabid ise Karagümrük karşısında galibiyet umutları olduğunu belirterek, "Yeni hocamız geldiğinden beri takımımızda evet büyük değişiklikler oldu. Bize çok güzel dokunuşlar yaptı. Çalışmalarımız çok iyi gitti. İki maçı da kazandık arka arkaya. Bu maç için de çok büyük yine analizler, çalışmalar devam ediyor. Büyük bir umudumuz var Karagümrük’e karşı yine. Ben Hatay’dayken hep mutluydum. Hatay’dayken hep kazanmaya da alışığız açıkçası. Yine bu geçmişe yönelik takımımızın kazanma isteği kazanma arzusu inşa edildi bir şekilde. Hatay’da hep kendimi mutlu hissettim. Hep mutlu da hissediyorum zaten. Burayı evim olarak görüyorum ben. Burada mutluyum. Daha önceki serüvenlerim, bu serüvenim bana hep heyecan katıyor, hep umut dolduruyor bende. Hatay’ı çok seviyorum. Burada evimde gibi hissediyorum kendimi" değerlendirmesini yaptı.