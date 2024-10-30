Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu!
Teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Bodrum FK, takımın başına Volkan Demirel'i getirmeye hazırlanıyor.
Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. 43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönüyor.
VOLKAN DEMİREL, BODRUM FK İLE ANLAŞTI
İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, DHA'nın haberine göre Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.
Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde gelmesi bekleniyor.
Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor. Ege temsilcisi ligde 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.