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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Volkan Demirel'in Trabzonspor'a karşı dev serisi sona erdi! - Trabzonspor Haberleri

        Volkan Demirel'in Trabzonspor'a karşı dev serisi sona erdi!

        Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 28. Süper Lig maçında ilk mağlubiyetini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 19:34 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:34
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        Volkan Demirel'in dev serisi sona erdi!
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        Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, bu mağlubiyetle birlikte Trabzonspor'a karşı ligdeki 27 maçlık serisi de sona erdi.

        Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 maçta kaybetmeyen Volkan Demirel, 28. maçta bordo-mavililere kaybetti.

        Volkan Demirel, söz konusu 27 maçlık seride 16 galibiyet ve 11 beraberlik almıştı.

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