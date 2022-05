Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, iki takımın da üç puan için mücadele ettiğini ancak sonuçlandıramadığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, her zaman Fenerbahçeli olduğunu belirterek, "Açıkçası iki takım da golü bulabilirdi. İki takımın da pozisyonları var. İki takım da gol atmayı istedi ama beceremedi. Fenerbahçeli olduğumu her zaman söylüyorum. Şu an Karagümrük Teknik Direktörü olduğum için bu taraftayım. Kazanmak için elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

Fatih Karagümrük'te mutlu olduğunu ve doğru zaman geldiğinde Fenerbahçe'de çalışabileceğini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Stadı özlediğimi söyleyebilirim. 18 yıl futbolcu, 2 yıl yardımcı antrenör olarak burada görev yaptım. Burada her şeyi yaşadık. Burada olmaktan her zaman mutluluk ve gurur duydum. İlk defa stada geldiğimde rakip takım odasına girdim, bilmediğim bir odaydı. Burada olmak, rakip olarak buraya gelip mücadele etmek gerçekten gurur vericiydi."