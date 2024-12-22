Volkan Demirel: Hak edene en büyük tepkiyi veririm!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından konuştu.

Bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazar çizer. Benim camialarla hiç sorunum yok. Hepsine saygı duyarım. Bu iş benim şahsi işim. Ben iki zorluk yaşadım. Birini depremde birini babamı kaybedince. Konuşurken canım sıkılıyor. Bir insanın ölüye saygısı yoksa benim dirisine saygım yoktur.

Biz can çekişirken, morgda ölüleri tespit ederken, Hatayspor oynayabilir dedi Şenol Hoca camiasına şirin gözükmek için. Depremin 12-13. günü. Ben bunu hazmedemedim. Gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim. Şenol Hoca bunu yapacağımı bildiği için beni tünel çıkışı bekledi. Ben hiçbir hocanın tünel çıkışında beklediğini görmedim.

"HAK EDENE EN BÜYÜK TEPKİYİ VERİRİM"

Galibiyetin verdiği şeyle Şenol Hoca bana içeride 'Çok terbiyesizsin' dedi. Senin elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Ancak sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden, camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz. Futbol camiasına beni herkes tanır. Kimseye saygısızlığım olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Hak edene en büyük tepkiyi veririm. Kimse de kusura bakmasın.

"ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZÜR DİLEMİYORUM"

Ben 3 yıldır bu işi yapıyorum, beni tünelin başında bekleyen bir hoca hiçbir zaman görmedim. Tahmin etti, orda beni beklemeye başladı. Şenol hoca ile selamlaşmayacağımı onunla fotoğraf vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun camialarla hiçbir alakası yok. Bu benim kendi fikrimdir. Yanlış lanse olmuşsa kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten özür dilemiyorum.