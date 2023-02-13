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Volkan Demirel, depremzede çocuklarla konuşurken duygusal anlar yaşadı

Depremzede çocuklarla telefonla görüntülü konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, elinden geldiğince yardımlarına devam edeceğini söylerken, göz yaşlarına hakim olamadı

Giriş: 13.02.2023 - 22:33 | Güncelleme: ABONE OL
Volkan Demirel, depremzede çocuklarla konuşurken duygusal anlar yaşadı
İHA

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de büyük hasara neden depremlerde etkilenen vatandaşlarla Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yardım çalışmalarına devam ediyor.

Takımı ile İstanbul'a geldikten sonra tekrar Hatay'a dönen Demirel, burada yardım çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenen Volkan Demirel, aileler ve çocukların konaklamaları için de vesile oldu.

Oradaki çocuklarla telefonla görüntülü konuşan Volkan Demirel, "Ben buradayım merak etmesinler. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı. Demirel konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

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