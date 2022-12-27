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Volkan Demirel: Bu statta gol yemeden zamanı kullanarak gol atarsanız galip gelebilirsiniz

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe karşılaşması sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...

Giriş: 27.12.2022 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Volkan Demirel: Bu statta gol yemeden zamanı kullanarak gol atarsanız galip gelebilirsiniz
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Hatayspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ilk 20 dakika planladıkları gibi oynadıklarını ifade ederek, “Fenerbahçe’nin çok önde bastığını ama defans arkası pozisyonları yakalayabileceğimizi düşündük. Ofsayttan sayılmayan gol ve kaçırdığımız goller var. Değerlendiremeyince duran top organizasyonunda Fenerbahçe golü buldu. Ferdi sol kanatta 2’ye 3 oyunlarıyla ceza sahasına gelinen bir gol. 2-0 burada geriye düşmek zor bir durum. Yine toplamaya çalıştık. 1, 2 tane daha aynı pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Devre arası oyuncu değişiklikleri yaptık. Yine aynı şekilde yakaladığımız pozisyonlar oldu ama değerlendiremedik. Sonrasında yine gol yedik. Çıkmak isterken kaptırdığımız topla da gol yedik, mağlup olduk. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bu statta gol yemeden zamanı kullanarak gol atarsanız galip gelebilirsiniz. Ama beceremedik” dedi.

''AYKUT KOCAMAN SEVDİĞİM SAYDIĞIM İNSANLARDAN BİRİ''

Hatayspor ve geleceği hakkında konuşan Demirel, “Hatay’ı çok değerli buluyorum. Hem kültürel olarak hem insani değerler olarak. Çok keyif aldığım bir yer. Amacım açıkçası hem Hatayspor’u daha yukarılara taşımak, hem de Hataylı gençleri futbolu sevdirmek. Bunlar söylemle olacak şeyler değil. Tamamen çalışma programımız bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başkan ve yönetimde böyle düşünüyor. Elimden geldiğince Hatay için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Benim için doğru bir yer. Aykut hocanın gelişiyle ikon tanıtımı oldu. Kulübümüz davet etti. Aykut hocam bizi kırmadı. İkon tanıtımında bizimle birlikte oldu Aykut hoca, benim için çok değerli çok zaman geçti. Futbol camiasında sevdiğim saydığım insanlardan bir tanesi. Kulübümüze gelip aramızda olduğu için çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

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