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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Volkan Demirel: Biz doğru yoldayız - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Volkan Demirel: Biz doğru yoldayız

        Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 2-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:54 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:54
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        "Biz doğru yoldayız"
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Net Global Sivasspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel, galibiyeti değerlendirdi.

        Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK"

        Elde edilen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını Demirel, "Öncelikle çok mutluyum. Kazanmayı hak eden ve kazanmaya ihtiyacı olan bir takım vardı bugün. Çalışmalarımızın karşılığını aldık." dedi.

        İlk 20 dakika gol yememe duygusunun takımı biraz güvensizliğe ittiğini ve çok top kaybı yaptıklarını anlatan Demirel, daha sonra topu tutup pas yapmaya başlayınca kenar ortalarla pozisyonlara girmeye başladıklarını kaydetti.

        "BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

        İkinci yarıya başlarken yaptıkları değişikliklerle oyunu ikinci bölgede tutan ve yönlendirebilen bir duruma geçtiklerini ve başarılı olduklarını anlatan Demirel, şöyle konuştu:

        "Bu çalışmalar sayesinde golü bulduk. Düşündüklerimizi sahaya aktarabildiğimiz için ben çok mutluyum. Herkesi tebrik ediyorum. Penaltılı ve penaltısız bir şekilde bugün kazandık, çok mutluyum. Biz doğru yoldayız. Biz yavaş yavaş bazı şeyleri değiştirerek bu lige uygun bir takım yaratmaya çalışacağız. Transferlerle beraber daha da istenilen bir Bodrum yaratmaya çalışacağız. Bizim amacımız ve hedefimiz belli. Bu sene doğru hareket ederek seneye daha iddialı, yerini hissettirebilen bir Bodrum'a sahip olacağız. Burada çok güzel bir ortam var. Bu ortama uygun oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bu oyuncuları getirebilirsek Bodrum'u hep beraber yaratacağız. Şimdi araştırıyoruz. Buraya uygun olacak sporcuları getireceğiz. Bu seneki hedefimiz burada kalmak. Daha sonra bize uygun, yakışır yerlere çıkmaya çalışacağız."

        Demirel, samimiyet ve iyi niyetin olduğu hiç bir yerde yanlış yapmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, kulüpte ve futbolcularında bunu gördüğünü ifade etti.

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