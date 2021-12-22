Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Volkan Demirel, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın uzun bir bölümünü 9 kişi oynadıklarını hatırlatan 40 yaşındaki teknik sorumlu, "Böyle olmasını istemezdim. 9 kişiyle istediğim oyunu oynatamadım. Türkiye'nin en büyük takımına karşı nasıl bir takım olunacağını ve 9 kişiyle nasıl savunma yapılacağını gösterdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmek zor bir histi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımız tüm düşündüklerimizi yaptı. Caner'in atılmasını anlamadım. Caner, bana bir şey söylemediğini söyledi. Hakeme ne yapmaya çalıştığını sormuş. Devre arasında hakeme 'Ne oldu?' dedim, bana cevap vermedi. Güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Takım elinden gelen ruhu gösterdi. 11'e 11 olsa çok daha farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK BAKIŞINA DEĞİŞİKLİK GETİRECEĞİM"

Kırmızı-siyahlı takımda göreve başladığından bu yana yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu vurgulayan Demirel, şu görüşleri aktardı:

"6 günde 10 saat uyudum. Bu işi çok istediğimden uyuyamıyorum. Elimden geldiği kadar doğru yapmaya çalışacağım. Yatarken, kalkarken ve hatta duş alırken bile aklıma bir şeyler geliyor. Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Futbolcuları sıkmamaya çalışıyorum. Görüntü olarak Fenerbahçe ile alakalı bir şey göstermedim. Türkiye'deki teknik direktörlük bakışına değişiklik getireceğim. Futbolcuyu dinleyen, anlayabilen ve ona göre hareket etmeye çalışan teknik adam olmaya çalışacağım. Her maçın senaryosu bende farklı olacak. İzlediklerimizi görselden çok konuşarak ifade etmeye çalışıyorum. Diyaloglar, istemek ve inanç çok önemli. Bunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Burada çok iyi bir ekip var. Çok şanslıyım."

İyi bir takıma ve ekibe sahip olduklarının altını çizen Volkan Demirel, "Güzel bir başlangıç yaptık. İlk hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek. İnşallah Allah gönlüme göre verir. Devre arasında transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Doğru yerlere doğru transferler yapacağız." şeklinde görüş belirtti.