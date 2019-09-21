21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Volkan Bozkır kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Recep Tayip Erdoğan gibi devlet başkanlarıyla çalışan Volkan Bozkır'ın hayatını ve kariyerini sizler için derledik...
VOLKAN BOZKIR KİMDİR?
Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Dışişleri Bakanlığı’nda 38 yıl 6 ay süreyle aşağıdaki görevlerde bulunmuştur:
YURTDIŞINDA:
Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu; Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi; OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı; New York Başkonsolosu; Bükreş Büyükelçisi; AB nezdinde TC Daimi Temsilcisi
YURTİÇİNDE
Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli kademeleri yanında, Merhum Başbakan Sayın Turgut Özal’ın Dışişleri Danışmanı; Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9.Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in Özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı; AB Genel Sekreter Yardımcısı; Dışişleri Bakanlığı AB den sorumlu Müsteşar Yardımcısı; AB Genel Sekreteri
Volkan Bozkır, 24, 25 ve 26. Dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş-Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
62. Hükümette AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirilmiştir. 64. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görevini sürdürdü.
Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve “Şövalye” düzeyinde “İtalya Liyakat Nişanı” hamilidir.
Evli ve iki çocuk babası olan Bozkır, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
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