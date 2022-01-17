Liglerin 15. haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Bolu Belediyespor-Karayolları: 2-3

Sarıyer Belediyespor-Yeşilyurt: 3-0

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto-Ziraat Bankkart: 1-3

Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3