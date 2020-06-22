Mehmet Akif Üstündağ, "Liglerimizi eylülde başlatmayı planlıyoruz. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi yeni sezonda 16 takımla oynanacak." dedi.
Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon küme düşme olmadığını hatırlatan Üstündağ, "Yükselen ekiplerle birlikte Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde 16 takım yer alacak. Takım sayısının artması nedeniyle statüde değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda da statü çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl bir yol izleyeceğimizi önümüzdeki birkaç gün içerisinde belirleyeceğiz." diye konuştu.
Yeni sezonla ilgili her zaman olduğu gibi yine kulüplerin görüşlerini alacaklarını belirten Üstündağ, şöyle devam etti:
"Kulüplerimizin görüşlerine önem veriyoruz. Federasyon olarak samimiyet ve şeffaflık olmazsa olmazlarımızdandır. Bu anlamda voleybol camiasının mutlu olacağı, güzel bir süreç yürüteceğimize inanıyorum. Gerek kupa gerekse lig hakkında çalışmalarımızı en kısa zamanda camiamızla paylaşacağız."
AVRUPA KUPALARINA KATILACAK TAKIMLAR
Mehmet Akif Üstündağ, ligleri tescil ederek Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları da belirlediklerini dile getirdi.
Statü gereği play-off oynanmadan şampiyonun da ilan edilemeyececiğine dikkati çeken Üstündağ, "Ligimizdeki 12 takımın 6'sının Avrupa süreci var. Kadınlarda ve erkeklerde takımlarımız CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, CEV Challenge Kupası ve Balkan Kupası'nda mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.
Liglerde yeni sezonu heyecanla beklediklerini dile getiren Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sıralama bizim için önemliydi. Şampiyon belirlemedik çünkü statümüz, 'Şampiyonluğu play-off'lar belirler' diyor. Play-off etabını da şartlar gereği oynatamadık. Liglerimizde 2020-2021 sezonunu büyük bir heyecanla karşılayacağız. Liglerimizin Avrupa ve dünyanın en gözdeleri arasında yer alması bize çok büyük mutluluk ve gurur veriyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!