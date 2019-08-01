01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği elemelerde B Grubu'nda yer alan milli takım, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.
B Grubu maçları, Çin'in Ningbo kentinde oynanacak. Milliler, gruptaki ilk maçında yarın Almanya ile TSİ 15.00'te karşılaşacak.
Gruplarını ilk sırada bitiren takımların olimpiyat vizesi alacağı elemelerde ay-yıldızlı ekibin yapacağı müsabakalar, TRT Spor'dan yayınlanacak.
OLİMPİYAT ŞANSI DEVAM EDECEK
Ay-yıldızlı ekibin, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Tokyo 2020 bileti alamaması durumunda ikinci bir şansı daha olacak.
Ocak 2020'de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri düzenlenecek. Söz konusu organizasyonda şampiyon olan ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde ev sahibi ülkeler, gruplar ve Türkiye'nin maç programı şöyle:
- A Grubu (Polonya)
Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland
- B Grubu (Çin)
Çin, Türkiye, Almanya, Çekya
- C Grubu (ABD)
ABD, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan
- D Grubu (Brezilya)
Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan
- E Grubu (Rusya)
Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika
- F Grubu (İtalya)
İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya
MAÇ PROGRAMIMIZ
Yarın:
15.00 Türkiye-Almanya
3 Ağustos Cumartesi:
10.00 Türkiye-Çekya
4 Ağustos Pazar:
15.00 Çin-Türkiye
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