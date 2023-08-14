Voleybolda fikstür çekimi yapıldı
Voleybolda Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Voleybolda Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.
Kadınlarda 14 Ekim Cumartesi, erkeklerde 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Sultanlar Ligi
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop
Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin
Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit
Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş
PTT-Kuzeyboru
VakıfBank-Karayolları
AXA Sigorta Efeler Ligi
Halkbank-Ziraat Bankkart
Fenerbahçe-Spor Toto
Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta
Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD
Cizre Belediyespor-Alanya Belediyespor
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor