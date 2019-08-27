27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.
Fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kulüp temsilcileri katıldı.
Üstündağ, yaptığı konuşmada, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın temsil edeceğini hatırlatan Üstündağ, "Türk voleybolu Avrupa ve dünyada çok önemli bir yerde." dedi.
Üstündağ, Türkiye'nin 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Milli takımımız şampiyonaya iyi başladı. İnşallah müsabakalar sonunda arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz dereceleri elde ederiz. Ardından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri var. Takımımızın olimpiyatlara katılmasının, Türk voleybolu adına çok önemli olacağını biliyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Milli takımın oluşmasında hiç kuşkusuz en büyük pay kulüplerimizin. Kulüplerimizin voleybola vermiş olduğu destek, emek takdire şayan." ifadelerini kullandı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 12'şer takım mücadele edecek. Sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12 Ekim, Efeler Ligi'nde ise 27 Ekim'de başlayacak.
Normal sezonda ilk 8 sırayı alan takımlar play-off'a kalacak. Son 4 takım ise baraj etabı maçları oynayacak. Lig sıralamasında öncelikle galibiyet sayısına bakılacak.
Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
Karayolları-Beşiktaş
Atlas Global Yeşilyurt-PTT
Nilüfer Belediyespor-Galatasaray
VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA
EFELER LİGİ
Arkas Spor-Belediye Plevne
Spor Toto-Sorgun Belediyespor
Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank
Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Galatasaray-İnegöl Belediyespor
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol
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