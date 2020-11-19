Türkiye Voleybol Federasyonu açıklamaya göre, CEV, son 16 turu ve çeyrek final turlarının tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.

Değişikliğe göre ayrıca CEV Kupası’nda karşılaşmalar (son 16 turu ve çeyrek final turu),alt alta aynı çatala denk gelen dört takımın aynı şehirde 1 organizatör takımın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kadınlar

Galatasaray HDI Sigorta, 08-10 Aralık 2020 tarihlerinde son 16 turu ve çeyrek final turu karşılaşmalarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak.

Son 16 turu:

Galatasaray HDI Sigorta-SC Potsdam (Almanya)

Dresdner SC (Almanya)-Nova KBM Branik Maribor (Slovenya)

Çeyrek final:

Galatasaray HDI Sigorta-SC Potsdam (Almanya) maçının galibi / Dresdner SC (Almanya)-Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) maçının galibi

Erkekler

Erkekler kategorisinde Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto, 15-17 Aralık 2020 tarihlerinde son 16 ve çeyrek final turu karşılaşmalarını İspanya’da oynayacak.

CV Guaguas Las Palmas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek etaplarda eşleşmeler şu şekilde:

Son 16 turu:

Galatasaray HDI Sigorta-CV Guaguas Las Palmas (İspanya)

Spor Toto-VC Greenyard Maaseik (Belçika)

Çeyrek final:

Galatasaray HDI Sigorta – CV Guaguas Las Palmas (İspanya) maçının galibi / Spor Toto – VC Greenyard Maaseik (Belçika) maçının galibi